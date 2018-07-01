Стаховский вышел в 1/4 финала на «челленджере» в Портороже

Теннис. АТР. Challenger Tour - ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN. Порторож (Словения). Хард. Призовой фонд €64,000. 32 участника

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour – ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN с призовым фондом €64,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Лидер посева, 118-я ракетка мира 32-летний украинецв двух сетах обыграл представителя Турции, 21-летнего(Q), занимающего в рейтинге ATP 432-ю позицию, со счетом 7:6(2), 6:2.За 1 час 36 минут игрового времени Стаховский выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Сергей выполнил десять эйсов и допустил лишь одну двойную ошибку, а его соперник ни разу не подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.В четвертьфинале соперником Стаховского будет 26-летний француз Констант Лестьен, занимающий в рейтинге ATP 224-ю позицию. Лестьен обыграл хорвата Нино Сердарусича (7) со счетом 6:4, 6:2.Сергей Стаховский (Украина, 1) – Алтуг Селикбилек (Турция, Q) –7:6(2), 6:2Констант Лестьен (Фрагнция) – Нино Сердарусич (Хорватия, 7) – 6:4, 6:2