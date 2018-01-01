Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в Торонто

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 32-летний испанец(1) одержал победу над 29-летним французом, занимающим в мировом рейтинге 55-е место, со счетом 6:2, 6:3.Матч продолжался 1 час 14 минут. Надаль взял шесть подач Пэра и упустил три своих. Навылет Рафа не подавал и один раз ошибся на подаче против четырех эйсов и одной двойной у француза. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 4:0.В третьем круге соперником Надаля будет швейцарец(WC), который с трудом одолел венгра- 1:6, 7:6(2), 7:6(10).Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Бенуа Пэр (Франция) – 6:2, 6:3Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Мартон Фучович (Венгрия) – 1:6, 7:6(2), 7:6(10)