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Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в Торонто
Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в ТоронтоВ Торонто  (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Первая ракетка мира, 32-летний испанец Рафаэль Надаль (1) одержал победу над 29-летним французом Бенуа Пэром, занимающим в мировом рейтинге 55-е место, со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Надаль взял шесть подач Пэра и упустил три своих. Навылет Рафа не подавал и один раз ошибся на подаче против четырех эйсов и одной двойной у француза. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 4:0.

В третьем круге соперником Надаля будет швейцарец Стэн Варинка (WC), который с трудом одолел венгра Мартона Фучовича - 1:6, 7:6(2), 7:6(10).

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто  (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников    
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Бенуа Пэр (Франция) – 6:2, 6:3
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Мартон Фучович (Венгрия) – 1:6, 7:6(2), 7:6(10)

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