Монреаль. Свитолина приступила к защите титула

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 23-летняя украинка(5) одержала победу над 30-летней румынкой, занимающей в рейтинге WTA 20-е место. При счете 6:3, 6:7(5), 4:3 в пользу украинки Бузарнеску отказалась от продолжения борьбы из-за травмы правой лодыжки.Теннистстки провели на корте 2 часа 20 минут. Свитлина выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На счету Элины шесть эйсов и одна двойная ошибка, а Бузарнеску четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается румынка – 2:1.В третьем круге Свитолина сыграет или с белоруской Викторией Азаренко, или с британкой Йоханной Контой.Элина Свитолина (Украина, 5) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:7(5), 4:3