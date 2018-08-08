Джокович вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Десятая ракетка мира, 31-летний серб(9) одержал победу над 30-летним канадцем(WC), занимающим в рейтинге ATP 121-е место, со счетом 6:3, 6:4.За 1 час 24 минуты, проведенные на корте, Джокович сделал два брейка и не позволил Полански заработать ни одного брейк-пойнта. На подаче суперники допустили по две двойные ошибки, при этом Новак выполнил семь эйсов, а Петер ни одного. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу серба.Соперник Джоковича по третьему кругу определится в матче Доминик Тим (Австрия, 7) — Стефанос Циципас (Греция).Новак Джокович (Сербия, 9) — Петер Полански (Канада, WC) – 6:3, 6:4