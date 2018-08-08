Монреаль. Шарапова разгромила Касаткину и встретися с Гарсией в третьем круге

8-08-2018, 21:59 196 | Теннис

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



31-летняя россиянка Мария Шарапова, занимающая в мировом рейтинге 22-е место, нанесла поражение своей 21-летней соотечественнице, 12-й ракетке мира Дарье Касаткиной со счетом 6:0, 6:2.



Матч длился 1 час 16 минут. Шарапова сделала пять брейков и отыграла все шесть брейк-пойнтов, имевшихся у Касаткиной. На подаче соперницы допустили по пять двойных ошибок, при этом Мария четыре раза подала навылет, а Дарья – два. Ранее теннисистки не встречались.



За выход в четвертьфиналд турнира Шарапова сразится с француженкой Каролин Гарсией (6), которая победила словачку Магдалену Рыбарикову – 4:6, 6:1, 6:3.



Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

Второй круг

Мария Шарапова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 12) – 6:0, 6:2

Каролин Гарсия (Франция, 6) — Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 4:6, 6:1, 6:3

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.31-летняя россиянка, занимающая в мировом рейтинге 22-е место, нанесла поражение своей 21-летней соотечественнице, 12-й ракетке мирасо счетом 6:0, 6:2.Матч длился 1 час 16 минут. Шарапова сделала пять брейков и отыграла все шесть брейк-пойнтов, имевшихся у Касаткиной. На подаче соперницы допустили по пять двойных ошибок, при этом Мария четыре раза подала навылет, а Дарья – два. Ранее теннисистки не встречались.За выход в четвертьфиналд турнира Шарапова сразится с француженкой(6), которая победила словачку– 4:6, 6:1, 6:3.Мария Шарапова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 12) – 6:0, 6:2Каролин Гарсия (Франция, 6) — Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 4:6, 6:1, 6:3