Монреаль. Цуренко не смогла доиграть матч второго круга против Суарес-Наварро

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.29-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 45-е место, не смогла завершить матч против своей ровесницы из Испании, 27-й ракетки мираВо второй партии Цуренко воспользовалась медицинским перерывом, однако, возобновив игру, все же не смогла продолжить выступление, уступив со счетом 4:6, 2:3.Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Цуренко реализовала два брейк-пойнта из семи, Сурес-Наварро – три из одиннадцати. Навылет Леся не подавала и допустила четыре двойных ошибки, а ее соперницы выполнила один эйс и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 2:2.За выход в четвертьфинал турнира Суарес-Наварро сыграет против победительницы матча Слоан Стивенс (США, 3) - Франсуаза Абанда (Канада, WC).арес-НаварроКарла Суарес-Наварро (Испания, Q) — Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 3:2 Rt