Димитров обыграл Вердаско и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 27-летний болгарин(5) одержал победу в трех партиях над 34-летним испанцем, занимающим в рейтинге ATP 31-е место, со счетом 4:6, 6:2, 7:6(5).Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. Димитров сделал два брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Григора 14 эйсов и пять двойных ошибок, а Фернандо десять раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь счет личных встреч теннисистов стал равный – 3:3.За место в 1/4 финала Димитров поспорит с победителем матча Милош Раонич (Канада) - Фрэнсис Тиафо (США).Григор Димитров (Болгария, 5) — Фернандо Вердаско (Испания) – 4:6, 6:2, 7:6(5)