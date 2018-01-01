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Торонто. Джокович и Вавринка стартовали с побед, Нишикори выбыл и другие результаты
Новак Джокович (Сербия)В Торонто  (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Десятая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (9) в двух сетах обыграл 27-летнего боснийца Мирзу Башича (LL)  со счетом 6:3, 7:6(3).

Теннисисты провели на корте полтора часа. За это время Джокович сделал три брейка, девять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Башич ответил ему двумя брейками и тремя эйсами при двух двойных ошибках. Ранее теннисисты не встречались.

Во втором круге соперником Джоковича будет канадец Петер Полански (WC), который победил австралийца Мэттью Эбдена – 7:6(3), 6:4. Ранее Джокович и Полански встречались один раз и тогда сильнее был Новак.
Стэн Вавринка (Швейцария)Успешно стартовал на Coupe Rogers и 33-летний швейцарец Стэн Вавринка, занимающий в мировом рейтинге 195-е место. Швейцарец нанес поражение 17-й ракетке мира, 23-летнему австралийцу Нику Кирьосу (16) со счетом 1:6, 7:5, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Соперники взяли выиграли по два гейма на чужой подаче. Вавринка выполнил 13 эйсов и совершил четыре двойные ошибки, а Кирьос 26 раз подал навылет при пяти двойных. Благодаря этой победе Стэн вышел в лидеры личного противостояния с австралийцем.
Следующим соперником Вавринки будет венгр Мартон Фучович, который обыграл португальца Жоау Соузу – 6:4, 7:6(2).
 
Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто  (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников    
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 9) — Мирза Башич (Босния и Герцеговина, LL) – 6:3, 7:6(3)
Петер Полански (Канада, WC) — Мэттью Эбден (Австралия) – 7:6(3), 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Ник Кирьос (Австралия, 16) – 1:6, 7:5, 7:5
Мартон Фучович (Венгрия) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 7:6(2)
Сэм Куэрри (США) — Адриан Маннарино (Франция) – 6:2, 7:5
Фабио Фоньини (Италия, 14) — Стив Джонсон (США) – 6:4, 6:4
Карен Хачанов (Россия) — Филип Краинович (Сербия) – 6:3, 6:2
Робин Хаасе (Нидерланды) — Кеи Нишикори (Япония) – 7:5, 6:1
Райан Харрисон (США, Q) — Маккензи Макдональд (США, LL) – 6:4, 6:2
Стефанос Циципас (Греция) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:3, 7:6(3)
Фрэнсис Тиафо (США) — Марко Чеккинато (Италия) – 7:6(3), 6:1
Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) — Люка Пуи (Франция) – 6:4, 6:3
Евгений Донской (Россия, Q) — Андрей Рублёв (Россия) – 7:6(7), 6:4
Денис Шаповалов (Канада) — Жереми Шарди (Франция) – 6:1, 6:4
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