Монреаль. Суарес-Наварро стала соперницей Цуренко по второму кругу

Сегодня, 08:18 0 | Теннис

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.



29-летняя испанка Карла Суарес-Наварро, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, нанесла поражение 17-й ракетке мира, 20-летней японке Наоми Осаке (16) со счетом 7:6(2), 6:2.



За 1 час 29 минут игрового времени Суарес-Наварро выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Соперницы выполнили по три эйса и допустили по одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу испанки.



Во втором круге Суарес-Наварро сразится с украинкой



Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

Первый круг

Карла Суарес-Наварро (Испания, Q) — Наоми Осака (Япония, 16) – 7:6(2), 6:2 В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.29-летняя испанка, занимающая в мировом рейтинге 27-е место, нанесла поражение 17-й ракетке мира, 20-летней японке(16) со счетом 7:6(2), 6:2.За 1 час 29 минут игрового времени Суарес-Наварро выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Соперницы выполнили по три эйса и допустили по одной двойной ошибке. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу испанки.Во втором круге Суарес-Наварро сразится с украинкой Лесей Цуренко . В их личном противостоянии минимальное преимущество у украинки – 2:1.Карла Суарес-Наварро (Испания, Q) — Наоми Осака (Япония, 16) – 7:6(2), 6:2