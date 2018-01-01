Монреаль. Надежда Киченок не прошла во второй круг в парном разряде

Сегодня, 07:55 10 | Теннис

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Надежда Киченок (36) в дуэте с австралийкой Анастасией Родионовой (40) проиграли японской паре Мию Като (55) / Макото Ниномия (29). Поединок продолжался 1 час 31 минуту и завершился в пользу японок со счетом 7:5, 4:6, 10:7.



Во ходу встречи соперницы взяли по три подачи друг друга. На счету Надежды и Анастасии один эйс и три двойные ошибки, а японки два раза подали навылет и пять раз ошиблись на подаче.



Отметим, что в парном разряде продолжает борьбу один дуэт с участием украинской теннисистки – В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(36) в дуэте с австралийкой(40) проиграли японской паре(55) /(29). Поединок продолжался 1 час 31 минуту и завершился в пользу японок со счетом 7:5, 4:6, 10:7.Во ходу встречи соперницы взяли по три подачи друг друга. На счету Надежды и Анастасии один эйс и три двойные ошибки, а японки два раза подали навылет и пять раз ошиблись на подаче.Отметим, что в парном разряде продолжает борьбу один дуэт с участием украинской теннисистки – во второй круг вышли Людмила Киченок (39) с Еленой Остапенко (41) из Латвии.