Монреаль. Людмила Киченок вышла во второй круг в парном разряде

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(39-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с(41) из Латвии одержали победу над американкой(35) и немкой(24) со счетом 5:7, 6:4, 10:4.Поединок продолжался полтора часа. За это время соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Киченок и Остапенко ни разу не подали навылет и совершили десять двойных ошибок, а их соперницы выполнили один эйс при трех двойных ошибках.Во втором круге Киченок и Остапенко сыграют или с восьмыми сеяными австралийкой Эшли Барти (16) и голландкой Деми Шуурс (17), или с американкой Бетани Маттек-Сэндс (79) и чешкой Люси Шафаржовой (25).