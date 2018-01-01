Монреаль. Азаренко отдала один гейм Младенович и вышла во второй круг

Сегодня, 07:08 0 | Теннис

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.



29-летняя белоруска Виктория Азаренко (WC), занимающая в мировом рейтинге 95-е место, разгромила 59-ю ракетку мира, 25-летнюю француженку Кристину Младенович со счетом 6:0, 6:1.



Теннисистки провели на корте лишь 55 минут. Азаренко реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и не позволила Младенович заработать ни одного брейк-пойнта. Виктория выполнила один эйс и избежала ошибок на подаче, а Младенович два раза подала навылет и совершила десять двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии белоруска лидирует со счетом 2:0.



Во втором круге Азаренко встретится с британкой Йоханной Контой, которая



Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

Первый круг

Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Кристина Младенович (Франция) – 6:0, 6:1 В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.29-летняя белоруска(WC), занимающая в мировом рейтинге 95-е место, разгромила 59-ю ракетку мира, 25-летнюю француженкусо счетом 6:0, 6:1.Теннисистки провели на корте лишь 55 минут. Азаренко реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и не позволила Младенович заработать ни одного брейк-пойнта. Виктория выполнила один эйс и избежала ошибок на подаче, а Младенович два раза подала навылет и совершила десять двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии белоруска лидирует со счетом 2:0.Во втором круге Азаренко встретится с британкой Йоханной Контой, которая обыграла Елену Остапенко (11) из Латвии.Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Кристина Младенович (Франция) – 6:0, 6:1