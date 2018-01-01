Стаховский с победы начал защиту титула на «челленджере» в Портороже

Сегодня, 06:31 0 | Теннис

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour – ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN с призовым фондом €64,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Лидер посева, 118-я ракетка мира 32-летний украинец Сергей Стаховский в трех сетах обыграл 24-летнего бельгийца Кристофера Хеймана, занимающего в рейтинге ATP 304-ю строчку, со счетом 4:6, 6:3, 6:3.



Поединок продолжался 2 часа 14 минут. Стаховский сделал четыре брейка и упустил две своих подачи. Сергей выполнил одиннадцать эйсов и допустил одну двойную ошибку, а его соперник один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сыграет против представителя Турции, 21-летнего Алтуга Селикбилека (Q), занимающего в рейтинге ATP 432-ю позицию.



Теннис. АТР. Challenger Tour - ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN. Порторож (Словения). Хард. Призовой фонд €64,000. 32 участника

Первый круг

Сергей Стаховский (Украина, 1) –Кристофер Хейман (Бельгия) – 4:6, 6:3, 6:3

Алтуг Селикбилек (Турция, Q) – Альяж Якоб Капля (Словения) – 6:0, 6:1 В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour – ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN с призовым фондом €64,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Лидер посева, 118-я ракетка мира 32-летний украинецв трех сетах обыграл 24-летнего бельгийца, занимающего в рейтинге ATP 304-ю строчку, со счетом 4:6, 6:3, 6:3.Поединок продолжался 2 часа 14 минут. Стаховский сделал четыре брейка и упустил две своих подачи. Сергей выполнил одиннадцать эйсов и допустил одну двойную ошибку, а его соперник один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сыграет против представителя Турции, 21-летнего Алтуга Селикбилека (Q), занимающего в рейтинге ATP 432-ю позицию.Сергей Стаховский (Украина, 1) –Кристофер Хейман (Бельгия) – 4:6, 6:3, 6:3Алтуг Селикбилек (Турция, Q) – Альяж Якоб Капля (Словения) – 6:0, 6:1