Стаховский стартовал с победы в парном разряде на «челленджере» в Портороже

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour - ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN с призовым фондом €64,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Посеянные под четвертым номером украинец(272-й в парном рейтинге ATP) с его напарник(185) из Казахстана обыграли обладателей «wild card», словенскую пару Том Кочевар-Дешман (952)/Ник Разборшек (939) со счетом 6:3, 6:4.За 1 час 9 минут игрового времени Стаховский и Хабибулин выиграли пять геймов на подаче соперников и проиграли два гейма на своей подаче. Обе пары допустили на подаче по три двойные ошибки, при этом Сергей и Тимур ни разу не подали навылет, а словенцы выполнили три эйса.В четвертьфинале Стаховский и Хабибулин сыграют либо с парой Иван Неделко (Россия) / Алдин Сеткич (Босния и Герцоговина), либо с дуэтом Бенджамин Бонзи (Франция) / Марк Вервурт (Голландия).Отметим, что в одиночном разряде первым соперником Стаховского будет «лаки-лузер» Кристофер Хейман из Бельгии. Изначально украинец должен был сыграть против словенца Блажа Ролы, но теннисист снялся с турнира.