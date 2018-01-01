Бенуа Пэр стал первым соперником Надаля на «Мастерсе» в Торонто

Вчера, 08:50 1 159 | Теннис

В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



55-я ракетка мира, 29-летний французский теннисист Бенуа Пэр в двух сетах обыграл 21-летнего американца Джареда Доналдсона, занимающего в рейтингет ATP 62-е место, со счётом 6:3, 6:4.



Матч продолжался 1 час 10 минут. Пэр 9 раз подал навылет, совершил столько же двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Доналдсона 3 эйса, 8 двойных ошибок и 2 брейка. Француз вышел вперёд в личном противостоянии с Доналдсоном – 2-1.



Следующим соперником Пэра станет первая ракетка мира и лидер посева на Rogers Cup испанец Рафаэль Надаль. Ранее они встречались три раза, но пока французу не удавалось обыграть Рафу.



Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Каанада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

Первый круг

Бенуа Пэр (Франция) — Джаред Доналдсон (США, LD) – 6:3, 6:4 В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.55-я ракетка мира, 29-летний французский теннисиств двух сетах обыграл 21-летнего американца, занимающего в рейтингет ATP 62-е место, со счётом 6:3, 6:4.Матч продолжался 1 час 10 минут. Пэр 9 раз подал навылет, совершил столько же двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Доналдсона 3 эйса, 8 двойных ошибок и 2 брейка. Француз вышел вперёд в личном противостоянии с Доналдсоном – 2-1.Следующим соперником Пэра станет первая ракетка мира и лидер посева на Rogers Cup испанец Рафаэль Надаль. Ранее они встречались три раза, но пока французу не удавалось обыграть Рафу.Бенуа Пэр (Франция) — Джаред Доналдсон (США, LD) – 6:3, 6:4