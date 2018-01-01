Феррер проиграл квалифайеру на старте «Мастерса» в Торонто

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Каанада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.69-я ракетка мира, 36-летний испанецне смог преодолеть барьер первого круга, проиграв 27-летнему американцу(Q), занимающему в рейтинге ATP 116-е место. Поединок длился 1 час 32 минуты и завершился в пользу американца со счетом 7:6(5), 6:4.На счету Феррера два брейка, два эйса и четыре двойных ошибки, а Клан сделал три брейка, пять эйсов и допустил шесть двойных. Ранее теннисисты не встречались.Во втором круге Клану предстоит сразиться с действующим чемпионом Rogers Cup, немцем Александром Зверевым, который посеян под вторым номером и будет стартовать со второго круга.Брэдли Клан (США, Q) — Давид Феррер (Испания) – 7:6(5), 6:4