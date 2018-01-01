Раонич не пустил Гоффена во второй круг на «Мастерсе» в Торонто и другие результаты

Вчера, 08:16 1 437 | Теннис

В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



27-летний канадец Милош Раонич, занимающий в мировом рейтинге 29-е место, нанес поражение своему ровеснику из Бельгии, одиннадцатой ракетке мира Давиду Гоффену (10). Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился в пользу канадца со счетом 6:3, 6:4.



Раонич сделал два брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Гоффена. Милош 13 раз подал навылет и допустил три двойные ошибки против двух эйсов и трех двойных у Давида. Благодаря этой победе канадец стал лидером личного противостояния с Гоффеном – 3:2.



За выход в третий круг турнира Раонич сыграет против победителя в матче Фрэнсис Тиафо (США) — Марко Чеккинато (Италия).



Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Каанада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

Первый круг

Милош Раонич (Канада) — Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 6:3, 6:4

Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Юити Сугита (Япония) – 6:2, 6:3

Петер Полански (Канада, WC) — Мэттью Эбден (Австралия) – 7:6(3), 6:4

Мартон Фучович (Венгрия) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 7:6(2)

Фернандо Вердаско (Испания) — Петер Гоёвчик (Германия) – 6:2, 6:2

Даниил Медведев (Россия, Q) — Джек Сок (США, 13) – 6:3, 3:6, 6:3

Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 4:6, 6:3, 6:4

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Йосихито Нисиока (Япония, Q) – 6:0 Rt

Диего Шварцман (Аргентина, 11) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:1, 6:2

Борна Чорич (Хорватия) — Вашек Поспишил (Канада, WC) – 6:4, 6:3 В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.27-летний канадец, занимающий в мировом рейтинге 29-е место, нанес поражение своему ровеснику из Бельгии, одиннадцатой ракетке мира(10). Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился в пользу канадца со счетом 6:3, 6:4.Раонич сделал два брейка и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Гоффена. Милош 13 раз подал навылет и допустил три двойные ошибки против двух эйсов и трех двойных у Давида. Благодаря этой победе канадец стал лидером личного противостояния с Гоффеном – 3:2.За выход в третий круг турнира Раонич сыграет против победителя в матче Фрэнсис Тиафо (США) — Марко Чеккинато (Италия).Милош Раонич (Канада) — Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 6:3, 6:4Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Юити Сугита (Япония) – 6:2, 6:3Петер Полански (Канада, WC) — Мэттью Эбден (Австралия) – 7:6(3), 6:4Мартон Фучович (Венгрия) — Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 7:6(2)Фернандо Вердаско (Испания) — Петер Гоёвчик (Германия) – 6:2, 6:2Даниил Медведев (Россия, Q) — Джек Сок (США, 13) – 6:3, 3:6, 6:3Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 4:6, 6:3, 6:4Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Йосихито Нисиока (Япония, Q) – 6:0 RtДиего Шварцман (Аргентина, 11) — Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:1, 6:2Борна Чорич (Хорватия) — Вашек Поспишил (Канада, WC) – 6:4, 6:3