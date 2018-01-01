Цуренко стартовала с победы на турнире в Монреале и другие результаты

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



45-я ракетка мира, 29-летняя украинка Леся Цуренко обыграла прошедшую через квалификацию 22-летнюю британку Кэйти Бултер, занимающую в мировом рейтинге 114-ю строчку, со счетом 6:4, 6:2.



За 1 час 24 минуты игрового времени Цуренко взяла пять подач Бултер и не удержала две своих. На счету Леси четыре эйса и шесть двойных ошибок, а у ее соперницы – два эйса и столько же двойных. Ранее теннисистки не встречались.



Во втором круге турнира соперницей Цуренко станет победительница матча Наоми Осака (Япония, 16) — Карла Суарес-Наварро (Испания, Q).



Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (КАанада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

Первый круг

Леся Цуренко (Украина) — Кэйти Бултер (Великобритания, Q) – 6:4, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 9) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:4

Люси Шафаржова (Чехия, Q) — Дарья Гаврилова (Австралия) – 4:6, 6:4, 7:5

Юлия Гёргес (Германия, 10) — Тимя Бабош (Венгрия) – 3:6, 7:6(3), 6:4

Анастасия Севастова (Латвия) — Александра Крунич (Сербия) – 6:1, 6:0

Анетт Контавейт (Эстония) — Екатерина Макарова (Россия) – 4:6, 6:3, 6:1

Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Барбора Стрыцова (Чехия) - 3:6, 7:6(6), 6:2 В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.45-я ракетка мира, 29-летняя украинкаобыграла прошедшую через квалификацию 22-летнюю британку, занимающую в мировом рейтинге 114-ю строчку, со счетом 6:4, 6:2.За 1 час 24 минуты игрового времени Цуренко взяла пять подач Бултер и не удержала две своих. На счету Леси четыре эйса и шесть двойных ошибок, а у ее соперницы – два эйса и столько же двойных. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге турнира соперницей Цуренко станет победительница матча Наоми Осака (Япония, 16) — Карла Суарес-Наварро (Испания, Q).Леся Цуренко (Украина) — Кэйти Бултер (Великобритания, Q) – 6:4, 6:2Каролина Плишкова (Чехия, 9) — Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:4Люси Шафаржова (Чехия, Q) — Дарья Гаврилова (Австралия) – 4:6, 6:4, 7:5Юлия Гёргес (Германия, 10) — Тимя Бабош (Венгрия) – 3:6, 7:6(3), 6:4Анастасия Севастова (Латвия) — Александра Крунич (Сербия) – 6:1, 6:0Анетт Контавейт (Эстония) — Екатерина Макарова (Россия) – 4:6, 6:3, 6:1Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Барбора Стрыцова (Чехия) - 3:6, 7:6(6), 6:2