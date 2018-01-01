Монреаль. Бондаренко не доиграла в квалификации матч против Суарес-Наварро

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 завершилась квалификация.79-я ракетка мира, 31-летняя украинка, посеянная под 17-м номером, в финальном раунде квалификации не смогла завершить матч против 27-й ракетки мира, 29-летней испанки, посеянной под первым номером. После «баранки», полученной от испанки в первой партии, Бондаренко отказалась от продолжения борьбы. Причиной отказа стала травма левой лодыжки.Теннисистки провели на корте 23 минуты. Бондаренко выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, а соперница реализовали три брейк-пойнта из четырех и дважды подала навылет, избежав двойных ошибок на подаче.В их личном противостоянии испанка вышла вперед – 3:2.Таким образом, в основной сетке турнира выступят две украинки: действующая чемпионка турнира(5), стартующая во втором круге против победительницы матча Михаэла Бузарнеску (Румыния) - Ван Цян (Китай, Q), а также, у которой первой соперницей стала одна из победительниц квалификации, британка Кэти Бултер (Q).