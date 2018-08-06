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Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему пятая, Цуренко и Бондаренко ослабили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина по-прежнему пятая, Цуренко и Бондаренко ослабили свои позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 6 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинские теннисистки. Элина Свитолина сохранила пятое место. Шесть пунктов потеряла Леся Цуренко (45-я), семь – Катерина Бондаренко, на один пункт поднялась Катерина Козлова (89).

Места во второй сотне мировой классификации занимают три украинки. Даяна Ястремская осталась на 104-м месте, две позиции потеряла Марта Костюк (131), на четыре поднялась Ангелина Калинина (139).

В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет классификацию румынка Симона Халеп, с преимуществом в 851 очко над датчанкой Каролин Возняцки. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка Юлия Гёргес.
Отметим, что россиянка Светлана Кузнецова, после победы на турнире WTA International - Citi Open в Вашингтоне (США), взлетела на 41 позицию и разместилась на 87-й строчке рейтинга.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 06.08.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7511 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6660
3 (3). Слоан Стивенс (США) – 5492
4 (4). Анжелика Кербер (Германия) - 5305
5 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5020
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4680
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4535
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4505
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4485
10 (10). Юлия Гёргес (Германия) - 3900
 …
45 (39). Леся Цуренко (Украина) – 1225
86 (79). Катерина Бондаренко (Украина) –  759
89 (90). Катерина Козлова (Украина) – 749
104 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 609
131 (129). Марта Костюк (Украина) – 471
139 (143). Ангелина Калинина (Украина) – 441

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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