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Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 6 августа, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял четыре пункта и теперь занимает 81-е место.
 
Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский потерял одну позицию и опустился на 118-е место.
 
Илья Марченко также потерял один пункт и опустился на 337-ю строчку рейтинга.
 
В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Болгарин Григор Димитров стал пятой ракеткой мира, сместив на шестое место Кевина Андерсона из ЮАР. 
Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с преимуществом над швейцарцем Роджером Федерером в 2230 очков.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 06.08 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  9310 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5455
5 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4610
6 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) –4355
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (9). Джон Иснер (США) – 3490
10 (10). Новак Джокович (Сербия) - 3355

81 (77). Александр Долгополов (Украина) – 725
118 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 476
337 (336). Илья Марченко (Украина) – 136

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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