Сан-Хосе. Бузарнеску завоевала первый титул в карьере, разгромив в финале Саккари

Теннис. WTA Premier- Mubadala Silicon Valley Classicс. Сан-Хосе (США). Хард. Призовой фонд $799,000. 32 участницы



В Сан-Хосе (США) на турнире WTA Premier- Mubadala Silicon Valley Classicс призовым фондом $799,000, в одиночном разряде состоялся финальный матч.20-я ракетка мира, 30-летняя румынка(5) не оставила шансов 23-летнейиз Греции, занимающей в рейтинге WTA 31-е место, разгромив ее со счетом 6:1, 6:0.Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Бузарнеску сделала пять брейков и отыграла все четыре брейк-пойнта, имевшиеся у Саккари. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Михаэла допустила три двойные ошибки, а Мария – четыре. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.Для Бузарнеску этот титул стал первым в карьере и принес ей 470 рейтинговых очков и $136,695 призовых.Михаэла Бузарнеску (Румыния, 5) — Мария Саккари (Греция) – 6:1, 6:0