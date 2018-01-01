Фоньини обыграл Дель Потро в финале турнира в Лос-Кабосе

Теннис. ATP250 - Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex. Лос-Кабос (Мексика). Хард. Призовой фонд $808,770. Одиночный разряд. 28 участников.

В Лос-Кабосе (Мексика) на турнире ATP250 - Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex, с призовым фондом $808,770 в одиночном разряде прошел финальный матч.31-летний итальянец(2), занимающий в рейтинге ATP 14-е место, обыграл четвертую ракетку мира, 29-летнего аргентинца(1) со счетом 6:4, 6:2.Поединок длился 1 час 19 минут. За это время Фоньини реализовал все четыре имевшихся у него брейк-пойнта, в то время как Дель Потро реализовал один брейк-пойнт из трех. Победитель выполнил два эйса и совершил четыре двойные ошибки против пяти эйсов и трех двойных у Хуана Мартина. Благодаря этой победе итальянец стал лидером их личного противостояния – 2:1.Завоеванный титул, стал для Фоньини четвертым в сезоне и девятым в карьере и принес ему 250 рейтинговых очков и $113,640 призовых.Фабио Фоньини (Италия, 2) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 1) – 6:4, 6:2