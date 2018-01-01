Светлана Кузнецова победила Донну Векич в финале турнира в Вашингтоне

Теннис. WTA International - Citi Open. Вапшингтон (США). Хард. Призовой фонд $250,000. 32 участницы

В Вашингтоне (США) на турнире WTA International - Citi Open с призовым фондом $250,000, в одиночном разряде состоялся финальный матч.33-летняя россиянка, занимающая в мировом рейтинге 87-е место, нанесла поражение 37-й ракетке мира, 22-летней хорватке(7) со счетом 4:6, 7:6(9:7), 6:2. При этом хорватская теннисистка имела матчбол на тай-брейке второго сета.За 2 часа 31 минуту, проведенные на корте, Кузнецова взяла четыре подачи Векич и упустила три своих. На подаче обе соперницы допустили по шесть двойных ошибок, при этом Светлана выполнила восемь эйсов, а Донна – три. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу россиянки.Титул, завоеванный на турнире Citi Open, стал для Кузнецовой 18-м в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.Светлана Кузнецова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 7) – 4:6, 7:6(7), 6:2