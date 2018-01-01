Александр Зверев защитил титул на турнире ATP-500 в Вашингтоне

Теннис. ATP-500 International - Citi Open. Вашингтон (США). Хард. Призовой фонд $2.146.815. 48 участников

В Вашингтоне (США) на турнире ATP-500 International - Citi Open с призовым фондом $2.146.815 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Третья ракетка мира, 21-летний немец, посеянный под первым номером, одержал победу над 19-летним австралийцем, занимающим в мировом рейтинге 45-е место, со счетом 6:2, 6:4.Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Зверев сделал три брейка и не позволил де Минору заработать ни одного брейк-пойнта. Победитель выполнил шесть эйсов и допустил четыре двойные ошибки, а его соперник ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была третья победа немца в трех встречах с австралийцем.Зверев, став триумфатором турнира в Вашингтоне, защитил свои чемпионские очки и заработал $384,120 призовых.Александр Зверев (Германия, 1) — Алекс де Минор (Австралия) – 6:2, 6:4