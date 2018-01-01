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Свитолина потренировалась с Шараповой в Монреале
Свитолина потренировалась с Шараповой в МонреалеПервая ракетка Украины Элина Свитолина провела совместную тренировку с россиянкой Марией Шараповой.

Напомним, Свитолина будет защищать титул в Монреале на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000. Элина получила пятый номер посева и стартует со 2-го круга, где ее соперницей будет победительница пары Михаэла Бузарнеску (Румыния)– победительница квалификации.
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