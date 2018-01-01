Свитолина потренировалась с Шараповой в Монреале

Вчера, 20:43 190 | Теннис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела совместную тренировку с россиянкой Марией Шараповой.



Напомним, Свитолина будет защищать титул в Монреале на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000. Элина получила пятый номер посева и стартует со 2-го круга, где ее соперницей будет победительница пары Михаэла Бузарнеску (Румыния)– победительница квалификации.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела совместную тренировку с россиянкой Марией Шараповой.Напомним, Свитолина будет защищать титул в Монреале на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000. Элина получила пятый номер посева и стартует со 2-го круга, где ее соперницей будет победительница пары Михаэла Бузарнеску (Румыния)– победительница квалификации.