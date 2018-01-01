Монреаль. Бондаренко стартовала с победы в квалификации

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 проходит квалификация.79-я ракетка мира, 31-летняя украинка, посеянная под 17-м номером, в трех партиях обыграла 28-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 151-ю позицию, со счетом 6:3, 3:6, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 58 минут. За это время Бондаренко реализовала восемь брейк-пойнтов из 19-ти, Фалькони – семь из 13-ти. Катерина один раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок против шести эйсов и восьми двойных у соперницы.В финальном раунде квалификации Бондаренко предстоит сыграть против 27-й ракетки мира, 29-летней испанки, посеянной под первым номером. На данный момент в личном противостоянии Катерины и Карлы – ничья 2:2.Отметим, что в основной сетке турнира начнут выступление две украинки: действующая чемпионка турнира(5), стартующая во втором круге против одной из победительниц квалификации и, соперницей которой в первом круге будет также кто-то из квалификации.