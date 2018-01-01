Сан-Хосе. Сестры Киченок вышли в финал в парном турнире

В Сан-Хосе (США) на турнире WTA Premier- Mubadala Silicon Valley Classicс призовым фондом $799,000, в парном разряде прошли полуфинальные матчи.Посеянные под третьим номером украинки(45) и(38) одержали победу над второй парой турнира - румынкой(32) и британкой(48) со счетом 6:4, 3:6, 10:8.За 1 час 27 минут, проведенные на корте, соперницы взяли по одной подаче друг друга и выполнили по три подачи навылет, при этом Людмила и Надежда совершили шесть двойных ошибок, а их соперницы – пять.В финале турнира украинки сразятся с первыми сеяными - чешкой Кветой Пешке (14) и Латишей Чан (3) из Тайваня.