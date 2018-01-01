Вашингтон. Калинина в дуэте с Бенчич не прошли в полуфинал

Вчера, 07:19 142 | Теннис

В Вашингтоне (США) на турнире WTA International - Citi Openс призовым фондом $250,000, в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Украинка Ангелина Калинина (843-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница швейцарка Белинда Бенчич (279) уступили третьим сеяным - хорватке Дарье Юрак (76) и китаянке Хан Синьюнь (106). Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу Юрак и Синьюнь со счетом 7:6(7), 3:6, 10:4.



На счетe Калининой и Бенчич пять брейков, три эйса и семь двойных ошибок, а у их соперниц – четыре брейка, один эйс и две двойные.



За выход в финал турнира Юрак и Синьюнь сразятся с бельгийкой Исалин Бонавентюр (126) и венгеркой Фанни Столлар (80).



Напомним, в одиночном разряде Калинина не смогла пробиться во второй круг, В Вашингтоне (США) на турнире WTA International - Citi Openс призовым фондом $250,000, в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(843-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница швейцарка(279) уступили третьим сеяным - хорватке(76) и китаянке(106). Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу Юрак и Синьюнь со счетом 7:6(7), 3:6, 10:4.На счетe Калининой и Бенчич пять брейков, три эйса и семь двойных ошибок, а у их соперниц – четыре брейка, один эйс и две двойные.За выход в финал турнира Юрак и Синьюнь сразятся с бельгийкой Исалин Бонавентюр (126) и венгеркой Фанни Столлар (80).Напомним, в одиночном разряде Калинина не смогла пробиться во второй круг, проиграв бельгийке Исалин Бонавентюр.