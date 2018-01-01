Стаховский в паре с Менендес-Масейрасом снялись с 1/4 финала на турнире в Сеговии

Сегодня, 15:22 4 | Теннис

В Сеговии (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Open Castilla Leon Villa de El Espinar с призовым фондом €85,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Действующие чемпионы турнира, посеянные под третьим номером украинец Сергей Стаховский (218-й в парном рейтинге ATP) и испанец Андриан Менендес-Масейрас (199) снялись турнира.



Таким образом, их соперники по 1/4 финала аргентинец Матиас Франко Дескотте (414) и португалец Жоао Монтейро (0) без борьбы вышли в полуфинал, где сыграют либо с первой парой турнира из Индии Срирам Баладжий (96) / Вишну Вардхан (98), либо с испанским дуэтом Карлос Болуда-Пуркисс (544) / Мигель Семмлер (605).



Напомним, в одиночном разряде Стаховский выбыл из борьбы в первом круге, В Сеговии (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Open Castilla Leon Villa de El Espinar с призовым фондом €85,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Действующие чемпионы турнира, посеянные под третьим номером украинец(218-й в парном рейтинге ATP) и испанец(199) снялись турнира.Таким образом, их соперники по 1/4 финала аргентинец Матиас Франко Дескотте (414) и португалец Жоао Монтейро (0) без борьбы вышли в полуфинал, где сыграют либо с первой парой турнира из Индии Срирам Баладжий (96) / Вишну Вардхан (98), либо с испанским дуэтом Карлос Болуда-Пуркисс (544) / Мигель Семмлер (605).Напомним, в одиночном разряде Стаховский выбыл из борьбы в первом круге, проиграв итальянцу Маттео Виоле.