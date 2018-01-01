Вашингтон. Калинина в дуэте с Бенчич вышла в 1/4 финала

В Вашингтоне (США) на турнире WTA International - Citi Openс призовым фондом $250,000, в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(843-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница швейцарка(279) взяли верх над британкой(431) и голландкой(289) со счетом 3:6, 6:1, 10:8.Поединок длился 1 час 7 минут. Калинина и Бенчич выиграли три гейма на приеме и проиграли два гейма на своей подаче. Победительницы допустили две двойные ошибки и ни разу не подали навылет против пяти эйсов и трех двойных ошибок у Свэн и Ван Дер Хоек.В 1/4 финала Калинина и Бенчич сыграют против третьих сеяных хорватки Дарьи Юрак (76) и Хан Синьюнь (106) из Китая.