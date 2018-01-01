Сан-Хосе. Сестры Киченок стартовали с победы в парном турнире

В Сан-Хосе (США) на турнире WTA Premier- Mubadala Silicon Valley Classicс призовым фондом $799,000, в парном разряде проходят матчи первого круга.Посеянные под третьим номером украинки(45) и(38) одержали победу над дуэтом из США(57) /(88) со счетом 4:6, 6:3, 10:7.За 1 час 19 минут, проведенные на корте сестры Киченок реализовали четыре брейк-пойнта из девяти, выполнили один эйс и совершили четыре двойные ошибки. На счету Кристиан и Сантамарии три брейка и две двойные ошибки при отсутствии подач навылет.В четвертьфинале украинской паре будут противостоять российская пара Анна Блинкова (112) / Натела Дзаламидзе (107).