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Вашингтон. Ангелина Калинина не прошла во второй круг, проиграв «лаки-лузеру»
Вашингтон. Ангелина Калинина не прошла во второй круг, проиграв «лаки-лузеру»В Вашингтоне (США) на турнире WTA International - Citi Openс призовым фондом $250,000, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Прошедшая через квалификацию 21-летняя украинка Ангелина Калинина, занимающая в мировом рейтинге 143-е место, проиграла 130-й ракетке мира, lucky loser из Бельгии Исалин Бонавентюр, которая заменила в основной сетке датчанку Каролин Возняцки (1), отказавшуюся от участия в турнире.

Поединок продолжался 1 час 11 минут и завершился в пользу бельгийки со счетом 6:3, 6:3. Калинина сделала два брейка и упустила пять своих подач. Обе соперницы на подаче допустили по четыре двойные ошибки, при этом Ангелина один раз подала навылет, а Исалин – четыре. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге соперницей Бонавентюр будет китаянка Чжэн Сайсай, которая была сильнее британки Кэйти Суон (WC) – 6:2, 6:4.

В парном разряде Калинина выступает в дуэте со швейцаркой Белиндой Бенчич. В первом раунде им будет противостоять британка Кэйти Суон и голлнадка Розали ван дер Хоэк.

Теннис. WTA International - Citi Open. Вапшингтон (США). Хард. Призовой фонд $250,000. 32 участницы   
Первый круг
Исалин Бонавентюр (Бельгия, LL) — Ангелина Калинина (Украина, Q) – 6:3, 6:3
Чжэн Сайсай (Китай) — Кэйти Суон (Великобритания, WC) – 6:2, 6:4
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