Сеговия. Стаховский не прошел во второй круг в одиночном разряде

Теннис. АТР. Challenger Tour - Open Castilla Leon Villa de El Espinar. Сеговия(Испания). Хард. Призовой фонд €85,000. 32

участника

В Сеговии (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Open Castilla Leon Villa de El Espinar с призовым фондом €85,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.117-я ракетка мира, 32-летний украинец, посеянный под первым номером, потерпел поражение от 32-летнего итальянца, занимающего в мировом рейтинге 303-ю строчку. Поединок длился 2 часа 4 минуты и завершился в пользу итальянца со счетом 6:3, 2:6, 7:6(5).На счету Стаховского пять брейков, семь эйсов и четыре двойные ошибки, а Виола сделал четыре брейка, два эйса и допустил пять двойных ошибок.Стаховский продолжает выступление в парном разряде, где в дуэте с испанцем Андрианом Менендес-Масейрасом в 1/4 финала сыграют против против аргентинца Матиаса Франко Дескотте и португальца Жоао Монтейро.Напомним Стаховский и Менендес-Масейрас действующие чемпионы «челленджера» в Сеговии.Маттео Виола (Италия) - Сергей Стаховский (Украина, 1) – 6:3, 2:6, 7:6(5)