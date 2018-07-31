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Сеговия. Стаховский не прошел во второй круг в одиночном разряде
Сеговия. Стаховский не прошел во второй круг в одиночном разрядеВ Сеговии (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Open Castilla Leon Villa de El Espinar с призовым фондом €85,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

117-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под первым номером, потерпел поражение от 32-летнего итальянца Маттео Виолы, занимающего в мировом рейтинге 303-ю строчку. Поединок длился 2 часа 4 минуты и завершился в пользу итальянца со счетом  6:3, 2:6, 7:6(5).

На счету Стаховского пять брейков, семь эйсов и четыре двойные ошибки, а Виола сделал четыре брейка, два эйса и допустил пять двойных ошибок.

Стаховский продолжает выступление в парном разряде, где в дуэте с испанцем Андрианом Менендес-Масейрасом в 1/4 финала сыграют против против аргентинца Матиаса Франко Дескотте  и португальца Жоао Монтейро.
Напомним Стаховский и Менендес-Масейрас действующие чемпионы «челленджера» в Сеговии.

Теннис. АТР. Challenger Tour - Open Castilla Leon Villa de El Espinar. Сеговия(Испания). Хард. Призовой фонд €85,000. 32 участника  
Первый круг
Маттео Виола (Италия) - Сергей Стаховский (Украина, 1) – 6:3, 2:6, 7:6(5)
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