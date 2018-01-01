Винус Уильямс: У меня хватает таланта продолжать играть в теннис

38-летнячя американская теннисисткарассказала о своём настрое на турнир в Сан-Хосе. На этих соревнованиях она стартует со второго круга.«Я демонстрирую очень хороший теннис. Если бы я отвлекалась на другие вещи, то мне бы здесь места не было. Меня бы всё время обыгрывали и вытолкнули бы из тура. Но я упорно работаю и люблю теннис. У меня хватает таланта продолжать играть, — цитирует Уильямс официальный сайт тура. - Надеюсь, по итогам этого турнира у меня появятся новые приятные воспоминания. Я хорошо работаю на тренировках и очень рада предстоящему старту на турнире. Пока всё отлично.Я знаю, что, выходя на корт, буду проводить там не менее двух часов. Надеюсь, конечно, что меньше, но я в любом случае готова за эти два-три часа выложиться по полной. Я готова впечатлить соперниц, болельщиков и себя саму. Чтобы стать чемпионкой, нужно иметь позитивный настрой. Иначе добиться своей цели не удастся».