Стаховский стартовал с победы в парном разряде на турнире в Сеговии

Сегодня, 12:02 0 | Теннис

В Сеговии (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Open Castilla Leon Villa de El Espinar с призовым фондом €85,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Посеянные под третьим номером украинец Сергей Стаховский (218-й в парном рейтинге ATP) и Андриан Менендес-Масейрас (199) одержали победу над дуэтом из Боливии Борис Ариас (291) / Федерико Себальос (197) со счетом 3:6, 6:3, 10:5.



Матч продолжался 1 час 8 минут. Соперники взяли по две подачи друг друга. Стаховский и Менендес-Масейрас выполнили шесть эйсов и допустили две двойные ошибки против одного эйса и четырех двойных у Ариаса и Себальоса.



В четвертьфинале Стаховский и Менендес-Масейрас сыграют против аргентинца Матиаса Франко Дескотте (414) и португальца Жоао Монтейро (0).



Напомним Стаховский и Менендес-Масейрас действующие чемпионы «челленджера» в Сеговии. В Сеговии (Испания) на турнире ATP серии Challenger Tour - Open Castilla Leon Villa de El Espinar с призовым фондом €85,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Посеянные под третьим номером украинец(218-й в парном рейтинге ATP) и(199) одержали победу над дуэтом из Боливии(291) /(197) со счетом 3:6, 6:3, 10:5.Матч продолжался 1 час 8 минут. Соперники взяли по две подачи друг друга. Стаховский и Менендес-Масейрас выполнили шесть эйсов и допустили две двойные ошибки против одного эйса и четырех двойных у Ариаса и Себальоса.В четвертьфинале Стаховский и Менендес-Масейрас сыграют против аргентинца Матиаса Франко Дескотте (414) и португальца Жоао Монтейро (0).Напомним Стаховский и Менендес-Масейрас действующие чемпионы «челленджера» в Сеговии.