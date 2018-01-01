Бондаренко проиграла Азаренко на старте турнир WTA в Сан-Хосе

Теннис. WTA Premier- Mubadala Silicon Valley Classicс. Сан-Хосе (США). Хард. Призовой фонд $799,000. 32 участницы

В Сан-Хосе (США) на турнире WTA Premier- Mubadala Silicon Valley Classicс призовым фондом $799,000, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.79-я ракетка мира, 31-летняя украинкав упорной борьбе уступила 29-летней белоруске, занимающей в данное время в рейтинге WTA 108-е место. Поединок продолжался 2 часа 40 минут и завершился в пользу белоруски со счетом 6:3, 6:7(7), 7:5.Бондаренко реализовала четыре брейк-пойнта из семи, Азаренко – семь из 16-ти. Катерина ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок, а Виктория выполнила четыре эйса при 13-ти двойных ошибках. Теперь счет их личных встреч стал 5:0 в пользу белоруски.Во втором круге соперницей Азаренко лидер посева испанка Гарбинье Мугуруса, которая первуй круг пропускает.Бондаренко завершила выступление в одиночном разряде, заработав $7460 призовых и одно рейтинговое очко.В парном разряде Катерина в дуэте с россиянкой Валерией Савиных в первом круге встретятся с испанкой Джорджиной Гарсиа Перес и австралийкой Присциллой Хон.Виктория Азаренко (Беларусь) — Катерина Бондаренко (Украина) – 6:3, 6:7(7), 7:5Даниэль Коллинз (США) — Дэниелла Лао (США, Q) – 7:6(2), 6:3Мария Саккари (Греция) — Кристина Макхэйл (США) – 6:2, 6:2Софья Кенин (США, LD) — Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, Q) – 6:4, 6:4Айла Томлянович (Австралия) — Георгина Гарсия Перес (Испания, Q) – 6:4, 6:1Ашли Кратзер (США, WC) — Элисон Риске (США) – 6:4, 4:6, 7:5