Рейтинг WTA. Свитолина и Бондаренко сохранили свои позиции, Цуренко поднялась на один пункт

Сегодня, 10:57 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 30 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина сохранила пятое место. На один пункт поднялась Леся Цуренко (39-я), Катерина Бондаренко по-прежнему 79-я, восемь пунктов потеряла Катерина Козлова (90).



Места во второй сотне мировой классификации занимают три украинки. Две позиции потеряла Даяна Ястремская (104), на одну поднялась Марта Костюк (129), восемь пунктов потеряла Ангелина Калинина (143).



В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет классификацию румынка Симона Халеп, с преимуществом в 911 очков над датчанкой Каролин Возняцки. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка Юлия Гёргес.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 30.07.2018г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7571 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6660

3 (3). Слоан Стивенс (США) – 5463

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) - 5305

5 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5020

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4680

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4620

8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4550

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4485

10 (10). Юлия Гёргес (Германия) - 3980

…

39 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1295

79 (79). Катерина Бондаренко (Украина) – 812

90 (82). Катерина Козлова (Украина) – 749

104 (102). Даяна Ястремская (Украина) – 609

129 (130). Марта Костюк (Украина) – 471

143 (135). Ангелина Калинина (Украина) – 424



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 30 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки.сохранила пятое место. На один пункт поднялась(39-я),по-прежнему 79-я, восемь пунктов потеряла(90).Места во второй сотне мировой классификации занимают три украинки. Две позиции потеряла(104), на одну поднялась(129), восемь пунктов потеряла(143).В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет классификацию румынка, с преимуществом в 911 очков над датчанкой. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7571 очко2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 66603 (3). Слоан Стивенс (США) – 54634 (4). Анжелика Кербер (Германия) - 53055 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 50206 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 46807 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 46208 (8). Петра Квитова (Чехия) - 45509 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 448510 (10). Юлия Гёргес (Германия) - 398039 (40). Леся Цуренко (Украина) – 129579 (79). Катерина Бондаренко (Украина) – 81290 (82). Катерина Козлова (Украина) – 749104 (102). Даяна Ястремская (Украина) – 609129 (130). Марта Костюк (Украина) – 471143 (135). Ангелина Калинина (Украина) – 424