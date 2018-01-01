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Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на одну позицию, Стаховский – на три
Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на одну позицию, Стаховский – на триАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 30 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который поднялся на один пункт и теперь занимает 77-е место.
 
Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский поднялся со 120-го места на 117-е.

 Илья Марченко потерял девять позиций и опустился  на 336-ю строчку.
 
В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях.
Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с преимуществом над швейцарцем Роджером Федерером в 2230 очков.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 30.07 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  9310 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5395
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) –4655
6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4610
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905
8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (8). Джон Иснер (США) – 3490
10 (10). Новак Джокович (Сербия) - 3355

77 (78). Александр Долгополов (Украина) – 725
117 (120). Сергей Стаховский (Украина) – 476
336 (327). Илья Марченко (Украина) – 136

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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