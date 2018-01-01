Рейтинг ATP. Долгополов поднялся на одну позицию, Стаховский – на три

Вчера, 11:09 150 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 30 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который поднялся на один пункт и теперь занимает 77-е место.



Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский поднялся со 120-го места на 117-е.



Илья Марченко потерял девять позиций и опустился на 336-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях.

Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с преимуществом над швейцарцем



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 30.07 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5395

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) –4655

6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4610

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905

8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665

9 (8). Джон Иснер (США) – 3490

10 (10).

…

77 (78). Александр Долгополов (Украина) – 725

117 (120). Сергей Стаховский (Украина) – 476

336 (327). Илья Марченко (Украина) – 136



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 30 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга по-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который поднялся на один пункт и теперь занимает 77-е место.Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский поднялся со 120-го места на 117-е.Илья Марченко потерял девять позиций и опустился на 336-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях.Возглавляет рейтинг по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с преимуществом над швейцарцем Роджером Федерером в 2230 очков.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 70803 (3). Александр Зверев (Германия) – 56654 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 53955 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) –46556 (6). Григор Димитров (Болгария) – 46107 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 39058 (9). Доминик Тим (Австрия) – 36659 (8). Джон Иснер (США) – 349010 (10). Новак Джокович (Сербия) - 335577 (78). Александр Долгополов (Украина) – 725117 (120). Сергей Стаховский (Украина) – 476336 (327). Илья Марченко (Украина) – 136