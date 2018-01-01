Элина Свитолина: Задача – турнир Grand Slam

Пятая ракетка мира украинская теннисисткаобъяснила, почему приняла решение не выступать на маленьких турнирах и назвала свои задачи на вторую часть сезона.«Цель до конца этого года – как можно лучше играть каждый турнир, на каждый из них у нас стоит самая высокая задача, это всегда победа. Для меня самое важное – быть физически в хорошей форме, без травм. Потому что во второй половине сезона будет больше турниров, которые имеют значительный оттенок на рейтинг. И, конечно же, остался еще один Grand Slam в Нью-Йорке. Мы будем готовиться как можно лучше и постараемся сыграть на 100%.Может быть, я сыграю один турнир 250 тысяч и то ближе к концу года, будем смотреть, как я буду двигаться по рейтингу. Но мы с командой считаем, что это верный выбор, мы не будем фокусироваться на маленьких турнирах, потому что задача стоит только на турнир Grand Slam».Напомним, на US Open-2017 Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Мэдисон Кис (6:7, 6:1, 4:6).В текущем сезоне последний турнир серии «Большого шлема» - Открытый чемпионат США (US Open) состоится 27 августа – 9 сентября в Нью-Йорке.