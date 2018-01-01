Катерина Козлова не прошла в 1/4 финала на турнире WTA в Москве

Теннис. WTA International - Moscow River Cup. Москва (Россия). Грунт. Призовой фонд $750,000. 32 участницы

В Москве (Россия) на дебютном турнире WTA International - Moscow River Cup с призовым фондом $750,000, в одиночном разряде проходят матчи второго круга.82-я ракетка мира, 24-летняя украинкаразгромно проиграла 30-летней немке(SR), занимающей в мировом рейтинге 217-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 4 минуты и завершился в пользу немки со счетом 6:0, 6:3.По ходу встречи Козлова не сумела реализовать ни одного брейк-пойнта из двух имевшихся, в то время как Зигемунд реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На подаче Катерина не ошибалась, но и навылет ни разу не подала против трех эйсов и одной двойной ошибки у соперницы. Теперь в их личном противостоянии немка вышла вперед – 2:1.В четвертьфинале соперницей Зигемунд станет победительница матча Дарья Касаткина (Россия, 2) - Тамара Зиданшек (Словения).Козлова завершила выступление в одиночном разряде, заработав 30 рейтинговых очков и $7,175 призовых.Козлова продолжает выступление в парном разряде, где вместе с россиянкой Наталией Вихлянцевой за выход в полуфинал турнира сыграет с дуэтом Рика Фудзивара (Япония) / Дарья Юрак (Хорватия).Лаура Зигемунд (Германия, SR) — Катерина Козлова (Украина) – 6:0, 6:3Юлия Гёргес (Германия, 1) — Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:2, 7:6Ольга Данилович (Сербия, LL) — Кайя Канепи (Эстония, 8) – 7:6, 7:5Александра Саснович (Беларусь, 5) — Евгения Родина (Россия) – 7:5, 6:2Анастасия Севастова (Латвия, 3) — Ирина Бара (Румыния, LL) – 6:2, 6:7, 6:4Валентина Ивахненко (Россия, Q) — Варвара Флинк (Россия, Q) – 7:6, 6:3Анастасия Потапова (Россия, WC) — Кристина Плишкова (Чехия) – 6:4, 6:4