Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации

25-07-2018, 22:22 2 027 | Теннис

Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила антидопинговые службы в дискриминации и в предвзятом отношении к себе. Об этом она написала на своей странице в



В июне стало известно, что 36-летняя Уильямс в разговоре с допинг-офицером обвинила его в предвзятом отношении из-за слишком частых проверок на допинг. Тогда тестирование проводило Американское антидопинговое агентство.



«И снова этот день настал - день "случайных" допинг- тестов, и снова его прохожу я, - написала спортсменка. - Уже было доказано, что я прохожу тестирование чаще остальных игроков. Дискриминация? Думаю, это так, но я хотя бы поддерживаю чистоту спорта».



Уильямс в январе возобновила карьеру после родов. С начала года она сдала пять допинг-тестов, и ни один из них не показал положительного результата.



На счету Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях).



роме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга WTA (319). Американская теннисисткаобвинила антидопинговые службы в дискриминации и в предвзятом отношении к себе. Об этом она написала на своей странице в Twitter В июне стало известно, что 36-летняя Уильямс в разговоре с допинг-офицером обвинила его в предвзятом отношении из-за слишком частых проверок на допинг. Тогда тестирование проводило Американское антидопинговое агентство.«И снова этот день настал - день "случайных" допинг- тестов, и снова его прохожу я, - написала спортсменка. - Уже было доказано, что я прохожу тестирование чаще остальных игроков. Дискриминация? Думаю, это так, но я хотя бы поддерживаю чистоту спорта».Уильямс в январе возобновила карьеру после родов. С начала года она сдала пять допинг-тестов, и ни один из них не показал положительного результата.На счету Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях).роме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга WTA (319).