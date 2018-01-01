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Леся Цуренко снялась с турнира в Вашингтоне
Леся Цуренко снялась с турнира в ВашингтонеУкраинская теннисистка Леся Цуренко не сыграет на [хардовом турнире серии WTA International в Вашингтоне (США) с призовым фондом $250,000.

Цуренко только один раз в карьере выступала в Вашингтоне в 2013 году, когда не смогла доиграть матч первого круга против румынки Сораны Кырсти.

Согласно графику Цуренко, ее следующим турниром должен стать Rogers Cup в Монреале.

Свой последний матч Цуренко провела на Уимблдоне, где во втором круге уступила чешке Барборе Стрыковой.

Турнир в Вашингтоне пройдет с 28 июля по 5 августа. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Екатерина Макарова.
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