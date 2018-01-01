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Катерина Козлова стартовала с победы на турнире WTA в Москве
Катерина Козлова стартовала с победы на турнире WTA в Москве. Фото БТУВ Москве (Россия) на дебютном турнире WTA International - Moscow River Cup с призовым фондом $750,000, в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

82-я ракетка мира, 24-летняя украинка Катерина Козлова обыграла свою ровесницу из Италии, прошедшую через квалификацию Мартину Тревисан, занимающую в рейтинге WTA 190-ю позицию, со счетом 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 27 минут. Козлова выиграла пять геймов на подаче Тревисан и проиграла три на своей. Катерина выполнила четыре эйса и допустила пять двойных ошибок, а соперница ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

Соперница Козловой по второму кругу определится в матче Ализе Корне (Франция, 7) — Лаура Зигемунд (Германия, SR).

Отметим, что в парном разряде Козлова (597-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с россиянкой Наталией Вихлянцевой (892) стартовали с победы над россиянкой Анной Калинской (132) и словачкой Викторией Кузмовой (160) – 6:3, 7:5.
В четвертьфинале Козловой и Вихлянцевой предстоит встретится либо со второй парой турнира Вероника Кудерметова (Россия) / Лидия Морозова (Беларусь), либо с дуэтом Рика Фудзивара (Япония) / Дарья Юрак (Хорватия). 

Теннис. WTA International - Moscow River Cup. Москва (Россия). Грунт. Призовой фонд $750,000. 32 участницы  
Первый круг. Одиночный разряд.
Катерина Козлова (Украина) - Мартина Тревисан (Италия, Q) 6:3, 6:4
Александра Саснович (Беларусь, 5) — Юханна Ларссон (Швеция) – 6:1, 6:3
Кайя Канепи (Эстония, 8) — Вера Звонарёва (Россия) – 6:2, 6:2
Кристина Плишкова (Чехия) — Катержина Синякова (Чехия, 4) – 6:4, 3:6, 6:4
Евгения Родина (Россия) — Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) – 6:1, 6:2
Дарья Касаткина (Россия, 2) — Анна Калинская (Россия) – 6:1, 6:1
Валентина Ивахненко (Россия, Q) — Данка Ковинич (Черногория) – 6:2, 7:5
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