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Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Бондаренко и Козлова укрепили позиции
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Бондаренко и Козлова укрепили позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 23 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина сохранила пятое место. Один пункт потеряла Леся Цуренко (40-я), на два поднялась Катерина Бондаренко (79), на четыре - Катерина Козлова (82).

Топ-100 мировой классификации покинула Даяна Ястремская, опустившись с 100-го на 102-е место. (100).
Места во второй сотне мирового рейтинга также занимают: потерявшая один пункт Марта Костюк (130) и поднявшаяся на две позиции Ангелина Калинина (135).

В ТОП-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Возглавляет классификацию румынка Симона Халеп, с преимуществом в 831 одно очко над датчанкой Каролин Возняцки. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира немка Юлия Гёргес.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 23.07.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7571 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6740
3 (3). Слоан Стивенс (США) – 5463
4 (4). Анжелика Кербер (Германия) - 5305
5 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5020
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4730
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4620
8 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4550
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4485
10 (10). Юлия Гёргес (Германия) - 3980
 …
40 (39). Леся Цуренко (Украина) – 1295
79 (81). Катерина Бондаренко (Украина) –  812
82 (86). Катерина Козлова (Украина) – 797
102 (100). Даяна Ястремская (Украина) – 629
130 (129). Марта Костюк (Украина) – 471
135 (137). Ангелина Калинина (Украина) – 449

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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