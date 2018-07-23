Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позиции

23-07-2018, 10:27 180 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мировой классификациипо-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял 15 пунктов и теперь занимает 78-е место.



Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский, потеряв 4 позиций, опустился на 120-е место.



Илья Марченко по-прежнему 327-й.



В Топ-10 мирового рейтинга произошли одна перестановка. б изменения. Австриец Доминик Тим поднялся на 8-е место, сместив на девятую строчку американца Джона Иснера.

Возглавляет рейтинге по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с преимуществом над швейцарцем РоджеромФедерером в 2230 очков.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 23.07 2018 г.:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков

2 (2).

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5395

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) –4655

6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4610

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905

8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665

9 (8). Джон Иснер (США) – 3490

10 (10).

…

78 (63). Александр Долгополов (Украина) – 725

120 (116). Сергей Стаховский (Украина) – 486

327 (327). Илья Марченко (Украина) – 142



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 23 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мировой классификациипо-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял 15 пунктов и теперь занимает 78-е место.Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский, потеряв 4 позиций, опустился на 120-е место.Илья Марченко по-прежнему 327-й.В Топ-10 мирового рейтинга произошли одна перестановка. б изменения. Австриец Доминик Тим поднялся на 8-е место, сместив на девятую строчку американца Джона Иснера.Возглавляет рейтинге по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с преимуществом над швейцарцем РоджеромФедерером в 2230 очков.1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9310 очков2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 70803 (3). Александр Зверев (Германия) – 56654 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 53955 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) –46556 (6). Григор Димитров (Болгария) – 46107 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 39058 (9). Доминик Тим (Австрия) – 36659 (8). Джон Иснер (США) – 349010 (10). Новак Джокович (Сербия) - 335578 (63). Александр Долгополов (Украина) – 725120 (116). Сергей Стаховский (Украина) – 486327 (327). Илья Марченко (Украина) – 142