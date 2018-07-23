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Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов и Стаховский ослабили свои позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 23 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мировой классификациипо-прежнему один украинский теннисист - Александр Долгополов, который потерял 15 пунктов и теперь занимает 78-е место.
 
Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский, потеряв 4 позиций, опустился на 120-е место.
 
Илья Марченко по-прежнему 327-й.

В Топ-10 мирового рейтинга произошли одна перестановка. б изменения. Австриец Доминик Тим поднялся на 8-е место, сместив на девятую строчку американца Джона Иснера.
Возглавляет рейтинге по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с преимуществом над швейцарцем РоджеромФедерером в 2230 очков.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 23.07 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  9310 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5395
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) –4655
6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4610
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905
8 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (8). Джон Иснер (США) – 3490
10 (10). Новак Джокович (Сербия) - 3355

78 (63). Александр Долгополов (Украина) – 725
120 (116). Сергей Стаховский (Украина) – 486
327 (327). Илья Марченко (Украина) – 142

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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