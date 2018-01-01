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Кинг: Серена Уильямс получает меньше внимания, чем Надаль и Федерер, из-за цвета кожи
Кинг: Серена Уильямс получает меньше внимания, чем Надаль и Федерер, из-за цвета кожиЗнаменитая американская теннисистка, 20-кратная победительница турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг сравнила американку Серену Уильямс с лидерами мужского тенниса последних лет.

«В финале Уимблдона Серена получила столько поддержки от публики, что это говорит само за себя. Я всегда замечала, что она получает гораздо меньше внимания, нежели Федерер и Надаль. Думаю, это происходит из-за её цвета кожи. Серена – пример потрясающей спортсменки. Она очень мощна, а её подача лучшая в мире», – цитирует Кинг Tennis World USA.

36-летняя Серена Уильямс пропустила более года из-за беременности и родов, однако уже на своём пятом турнире после возвращения сумела выйти в финал Уимблдона.
По материалам: Чемпионат.com
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