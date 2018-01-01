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16:46 Формула-1. Гран-при Германии: Превью этапа 61 | Формула-1

16:12 Кинг: Серена Уильямс получает меньше внимания, чем Надаль и Федерер, из-за цвета кожи 76 | Теннис

16:05 Хирн: Уайлдер зрелищный боксер, у него отлично подвешен язык, но беда в том, что его никто не знает 73 | Бокс

15:44 Тренер Гассиева: Если Усик будет боксировать как с Бриедисом, окажется в нокауте до девятого раунда 77 | Бокс

14:57 Шесть медалей разыграно в первый день чемпионата Украины по легкой атлетике 100 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

14:21 Владислав Рыдванский и Дмитрий Кирпулянский – десятые в эстафете на ЧЕ по современному пятиборью 92 | Многоборье

13:42 Сергей Ватаманюк: Заявление Усика меня неприятно удивило 122 | Бокс

13:19 Джошуа: Я подписал контракт на бой с Уайлдером 106 | Бокс

13:08 Тренер Ломаченко назвал возможную дату боя с Майки Гарсией 125 | Бокс