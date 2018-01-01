Джокович может быть оштрафован за поведение в финале Уимблдона

Сегодня, 11:19 0 | Теннис

Сербский теннисист Новак Джоковиx в финале Уимблдона обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счетом



Как сообщает The Sun, Новак может получит штраф за свое поведение в решающем матче. В третьем сете Джокович приложил палец к губам и в нецензурной форме обратился к болельщикам с требованием замолчать.



Титул, завоеванный в Лондоне стал для Джоковича четвертым на Уимблдоне и 13-м на турнирах серии «Большого шлема». Новак поднялся с 21-й на 10-ю строчку Сербский теннисист Новак Джоковиx в финале Уимблдона обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6(3) Как сообщает The Sun, Новак может получит штраф за свое поведение в решающем матче. В третьем сете Джокович приложил палец к губам и в нецензурной форме обратился к болельщикам с требованием замолчать.Титул, завоеванный в Лондоне стал для Джоковича четвертым на Уимблдоне и 13-м на турнирах серии «Большого шлема». Новак поднялся с 21-й на 10-ю строчку рейтинга ATP