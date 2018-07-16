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Рейтинг WTA. Кербер стала четвертой ракеткой мира, Свитолина сохранила пятое место, Ястремская замкнула первую сотню
Рейтинг WTA. Кербер стала четвертой ракеткой мира, Свитолина сохранила пятое место, Ястремская замкнула первую сотнюЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 16 июля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации пять украинских теннисисток. Элина Свитолина сохранила пятое место. Пять пунктов потеряла Леся Цуренко (39-я), два – Катерина Бондаренко (81), 19 – Катерина Козлова (86). Впервые в топ-100 мировой классификации поднялась Даяна Ястремская (100).

Места во второй сотне мирового рейтинга занимают две украинки. Обновила свой личный рекорд, поднявшись на пять позиций Марта Костюк (129). Ангелина Калинина потеряла 12 пунктов и опустилась на 137-ю строчку.

В ТОП-10 мирового рейтинга также произошли изменения. Третьей ракеткой мира стала американка Слоак Стивенс, поднявшись на одну позицию. Немка Анжелика Кербер, победившая на Уимблдона-2018, стала четвертой ракеткой мира. Четыре позиции потеряла испанка Гарбинье Мугуруса (7), по одной потеряли чешки - Петра Квитова (8) и Каролина Плишкова (9). Замкнула десятку сильнейших теннисисток немка Юлия Гёргес, поднявшись с 13-го места.
Отметим, что финалистка Уимблдона-2018 американка Серена Уильямс поднялась на 153 позиции и расположилась на 28-м месте.
Возглавляет мировую классификацию по-прежнему румынка Симона Халеп, опережая датчанку Каролин Возняцки на 831 очко.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 16.07.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7571 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6740
3 (4). Слоан Стивенс (США) – 5463
4 (10). Анжелика Кербер (Германия) - 5305
5 (5). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5020
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4730
7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4620
8 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4550
9 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4485
10 (13). Юлия Гёргес (Германия) - 3980
 …
39 (34). Леся Цуренко (Украина) – 1295
81 (79). Катерина Бондаренко (Украина) –  812
86 (67). Катерина Козлова (Украина) – 774
100 (127). Даяна Ястремская (Украина) – 643
129 (134). Марта Костюк (Украина) – 471
137 (125). Ангелина Калинина (Украина) – 439

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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