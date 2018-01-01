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Уимблдон. Победа Джоковича над Андерсоном: обзор финального матча (Видео)
Уимблдон. Победа Джоковича над Андерсоном: обзор финального матча (Видео)Серб Новак Джокович в финале Уимблдона-2018 за 2 часа 18 минут одержал победу над Кевином Андерсоном из ЮАР со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).
Для Джоковича этот титул стал 69-м титул в карьере, 13-м на турнирах серии «Большого шлема» и четвертым на Уимблдоне. Этот успех позволил ему подняться на 10-е место в рейтинге ATP.

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